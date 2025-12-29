Захарова: террор со стороны Киева начался до СВО

С каждым годом атаки становились все изощреннее, указала дипломат

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Террористические атаки со стороны киевского режима начались задолго до специальной военной операции, с каждым годом они становились все изощреннее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Соловьев Live".

"В таком режиме мы живем уже давно. И не надо думать, что так мы начали жить с двадцать второго года. Эти акты террора, начиная от телефонного террора, минирования объектов социальной инфраструктуры, которые предотвращались нашими правоохранительными органами, которые, к сожалению, иногда достигали цели - это все началось очень давно, просто не было так явно", - заметила дипломат.

"Потом террор стал буквально открытым, потом они начали брать ответственность, потом они начали гордиться этим, а потом они перешли к следующей фазе", - добавила Захарова.