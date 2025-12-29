РФ надеется, что таиландско-камбоджийское соглашение станет шагом к урегулированию

Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия поддерживает посреднические усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по нормализации отношений между двумя странами

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. МИД России выразил надежду, что соглашение о прекращении огня между Таиландом и Камбоджей, подписанное 27 декабря, станет шагом в урегулированию конфликта. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

"Надеемся, что нынешнее соглашение станет важным шагом на пути урегулирования затянувшегося конфликта, чтобы содействовать продвижению диалога в двустороннем формате для разрешения существующих разногласий мирными дипломатическими средствами с учетом духа и буквы Куала-Лумпурской декларации", - сообщается на сайте министерства.

Захарова также подчеркнула, что Россия поддерживает посреднические усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по нормализации отношений между двумя странами.

Камбоджа и Таиланд договорились о прекращении огня с 12:00 по местному времени (08:00 мск) 27 декабря на прошедшем третьем специальном заседании Генерального пограничного комитета двух стран. В принятом по итогам встречи совместном заявлении говорится, что стороны соглашаются на немедленное прекращение боевых действий, включая атаки на гражданских лиц, гражданские объекты и инфраструктуру, а также военные цели обеих сторон. Они обязуются избегать неспровоцированного огня, продвижения или перемещения войск к позициям или войскам другой стороны.

Столкновения с применением стрелкового оружия на границе Камбоджи и Таиланда начались 7 декабря. Таиландские сухопутные силы 8 декабря сообщили, что камбоджийские военные начали артиллерийский обстрел таиландских позиций в приграничной зоне. ВВС Таиланда в ответ атаковали военную инфраструктуру Камбоджи. В ходе столкновений погибли 23 таиландских военнослужащих. Согласно данным Минобороны Камбоджи, в результате обстрелов в Камбодже погиб 31 мирный житель, еще по меньшей мере 87 человек получили ранения.