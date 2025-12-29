Галузин: РФ вернула 2,3 тыс. воинов по договоренностям в Стамбуле

Также удалось вернуть и около 170 гражданских, сообщил замглавы российского МИД

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия в результате достигнутых в Стамбуле в 2025 году договоренностей с Украиной вернула около 2,3 тыс. воинов и порядка 170 гражданских. Об этом заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Он подчеркнул, что выполнение стамбульских договоренностей - "в любом случае процесс, растянутый по времени". "Но так или иначе, в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле, удалось вернуть на родину в Россию приблизительно 2,3 тыс. наших воинов и около 170 гражданских лиц", - отметил высокопоставленный дипломат.

По его словам, украинская сторона вернула в рамках договоренностей около 2,4 тыс. солдат и также порадка 170 гражданских.