Галузин: РФ получила новый консульский доступ к арестованным в Баку гражданам

Вопрос об их освобождении является одним "из ключевых приоритетов" работы на азербайджанском направлении, отметил замглавы МИД России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия на днях получила повторный консульский доступ к 11 арестованным в Азербайджане соотечественникам. Об этом заявил в интервью "Известиям" замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

В июле Сабаильский районный суд города Баку арестовал на четыре месяца граждан России, которые были задержаны по обвинению в транзите наркотиков из Ирана и кибермошенничестве.

Отвечая на вопрос о наличии подвижек в освобождении задержанных летом в Баку 11 российских граждан, Галузин подчеркнул, что этот вопрос - "один из ключевых приоритетов" работы на азербайджанском направлении. "Мы добиваемся скорейшего освобождения задержанных российских граждан. Добиваемся того, чтобы соблюдались их законные права. В частности, на днях получено согласие азербайджанской стороны на повторный консульский доступ наших дипломатов к этим гражданам, к нашим соотечественникам. Так что эта проблема прочно стоит в повестке дня, и мы продолжим добиваться освобождения наших соотечественников скорейшем образом", - отметил он.