Жданова: контроль вооружений в Европе не имеет перспектив без учета интересов РФ

Как считает глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями, западные страны должны отказаться от курса на конфронтацию с Москвой и нанесение ей "стратегического поражения"

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 30 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Разговор о будущем механизмов контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) бесперспективен без учета интересов России. Об этом заявила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

"Запад должен отказаться от безумного курса на подрыв национальной безопасности Российской Федерации, на конфронтацию с нашей страной и нанесение ей "стратегического поражения", от демонстративного неуважения российских интересов. Должны быть устранены ключевые проблемы безопасности, такие как агрессивная экспансия НАТО на восток. Лишь после этого возможно будет начать предметный разговор о контроле над конвенциональными вооружениями и принципах, на которых он должен быть основан", - отметила она.

Жданова пояснила, что в последнее время, несмотря на усугубление военно-политической напряженности, некоторые страны НАТО на площадке ОБСЕ продвигают идею возобновления обсуждений о будущем КОВЕ. "Убеждены, что это преждевременно - западные противники пытаются поставить "телегу впереди лошади". Для начала такой дискуссии, не говоря уже о разработке нового режима, необходимо создать благоприятные условия. Прежде всего, должен быть преодолен нынешний штормовой период европейской истории", - подчеркнула дипломат.