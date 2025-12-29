Дмитриев призвал Институт изучения войны США раскрыть источники финансирования

По его словам, подобные организации получают деньги от компаний военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев, комментируя публикацию вашингтонского Института изучения войны (ISW) в X, призвал подобные организации открыто указывать, за счет каких источников они финансируются.

"По крайней мере, добавляйте дисклеймер перед тем, как продвигать пропаганду разжигателей войны. Каждый пост должен начинаться со слов: "Нас финансируют плохие парни, продающие оружие, и они говорят...", - написал Дмитриев.

По его словам, аналитические структуры, продвигающие воинственную риторику, получают средства от компаний военно-промышленного комплекса США, включая Raytheon, Northrop Grumman, General Dynamics, CACI, SAIC, DynCorp и L-3.