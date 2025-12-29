Пушков: европейский ВПК заинтересован в продолжении конфликта на Украине

Как пояснил сенатор, пока боевые действия будут продолжаться, европейскому военно-промышленному комплексу "будет перепадать все большая доля госбюджетов" стран ЕС и НАТО

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Европейский военно-промышленный комплекс заинтересован в продолжении конфликта на Украине и длительной подготовке к возможному противостоянию с Россией, поскольку на фоне этого ему будет доставаться большая доля государственных бюджетов стран ЕС и НАТО. Такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков.

"Жиреющий от госзаказов ведущих стран ЕС и НАТО европейский ВПК уже стал одним из главных "моторов" антироссийской истерии и милитаризации Европы. ВПК заинтересован в продолжении войны на Украине и в длительной подготовке к войне с Россией, поскольку им будет перепадать все большая доля госбюджетов", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что европейские оборонные компании, включая BAE Systems, Thales, Dassault, Rheinmetall, Saab и ряд других, в 2025 году выплатили своим акционерам рекордные дивиденды на общую сумму около $5 млрд. По данным американской службы Vertical Research Partners, с 2023 года объемы дивидендных выплат этих компаний ежегодно обновляют максимумы, при этом в 2025 году рост оказался особенно значительным.