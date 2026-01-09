Климов рассказал о "хоккейной" и "джазовой" дипломатии между РФ и США

Член бюро высшего совета "Единой России" и Совета по внешней и оборонной политике отметил, что встречи нередко начинались с формального интереса, но быстро перерастали в содержательный диалог

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Контакты между Россией и США на уровне общественной дипломатии продолжают сохраняться, в том числе через спортивные и культурные проекты. Об этом в интервью ТАСС рассказал член бюро высшего совета "Единой России" и Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

По его словам, одним из таких направлений стала так называемая "хоккейная" дипломатия, развитием которой он занимался совместно с двукратным олимпийским чемпионом Вячеславом Фетисовым. Климов отметил, что подобные встречи нередко начинались с формального интереса, но быстро перерастали в содержательный диалог.

"Хорошо проходило. Начиналось все с того, что у Фетисова просили люди из северного полушария автографы. А через 15 минут разговора они, видимо, забывали, что общаются с представителями какой-то злой силы. И выяснялось, что на самом деле есть масса вещей, без которых нам сложнее и с которыми им будет проще. Они касались уже не спорта", - рассказал Климов.

Еще одним примером общественной дипломатии Климов назвал проекты в сфере культуры, в частности "джазовую" дипломатию, связанную с музыкантом Игорем Бутманом. По его словам, этот формат сотрудничества реализуется уже давно и включает контакты не только с музыкантами из США, но и с представителями других стран.

"Не надо думать, что прям кто-то все смог порушить [в отношениях РФ и США]. Руки короткие у них. А общественная дипломатия, если эффективно, правильно заниматься, профессионально и постоянно, и последовательно - она может самые неожиданные плоды приносить относительно быстро", - добавил Климов.