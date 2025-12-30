Слуцкий: США и Китай сблизятся, только если Штаты перестанут помогать Тайваню

Позиция России о том, что регион является неотъемлемой частью КНР, остается неизменной, подчеркнул лидер ЛДПР

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сближение Пекина и Вашингтона может произойти, но для этого США должны отказаться от поддержи сепаратистской политики Тайваня. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Мне кажется, сегодня любое сближение Вашингтона и Пекина возможно только при условии в том числе отказа от поддержки сепаратистской политики Тайваня", - сказал парламентарий.

Слуцкий отметил, что тайваньский вопрос - "застарелый" конфликт, в рамках которого периодически "подливается масло в огонь". При этом позиция России в отношении Тайваня остается неизменной. "С нашей точки зрения, Тайвань - неотъемлемая часть Китая. И по-другому не будет", - подчеркнул депутат.

В середине декабря информационный портал Focus Taiwan сообщил, что правительство США объявило об одобрении продажи Тайваню нескольких пакетов вооружений, включая ракетные системы HIMARS, противотанковые ракеты и беспилотники, общей оценочной стоимостью $11,1 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.