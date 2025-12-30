Посол РФ: русский мир служит мостиком связей между народами России и Канады

В глубине своей Канада во многом похожа на Россию, заявил Олег Степанов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Русский мир служит объединяющим звеном, мостиком связей между народами России и Канады. Об этом заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов в новогоднем обращении, опубликованном 29 декабря на странице российского диппредставительства в X.

Уходящий год Степанов назвал годом вызовов и перемен. "Мы видим, как стремительно меняется мир, проходящий период потрясений. Русская община Канады - благодаря сплоченности - живет взаимной поддержкой, хранит и отстаивает свою духовную и культурную идентичность", - подчеркнул он.

"Политические реалии таковы, что сегодня в Канаде быть русским непросто. Но в глубине своей эта страна во многом похожа на Россию. Бескрайние просторы, любовь к земле, трудолюбие, открытость, да и увлечение хоккеем тоже, - все это и про нас, и про канадцев. Поэтому "Русский мир" здесь очень органичен", - отметил глава российской дипмиссии.

"Он служит объединяющим звеном, мостиком связей между нашими народами. Ведь естественное желание людей - жить в мире, согласии и добрососедстве. И никакие искусственные преграды не способны этому помешать", - заявил Степанов.

Дипломат отметил, что 2025 год ознаменован 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. "Священная дата нашей великой истории, подтвердившая историческую роль Отечества как хранителя мира на Земле. Таково наше извечное предназначение. Такова настоящая Россия", - подчеркнул посол.