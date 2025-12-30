Депутата Госдумы от Тувы избрали мэром Кызыла

С предыдущим главой города расторгли трудовой контракт по решению суда

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Депутат Госдумы VIII созыва от Республики Тыва Айдын Сарыглар избран мэром Кызыла в Туве, где с предыдущим градоначальником был расторгнут трудовой контракт по решению суда. Об этом сообщили ТАСС в Хурале представителей Кызыла.

В октябре 2025 года Верховный суд Тувы удовлетворил апелляцию главы столицы республики Ирины Казанцевой и постановил расторгнуть трудовой контракт с мэром Кызыла Каримом Сагаан-оолом из-за ненадлежащего исполнения им своих обязанностей. В ноябре в городе был назначен временно исполняющий обязанности мэра и объявлен конкурс на замещение должности. В конкурсе на замещение должности мэра Кызыла подали заявления восемь претендентов. В итоге были допущены три кандидата.

"Депутаты Кызылского городского хурала представителей на очередном заседании единогласно проголосовали за назначение Айдына Сарыглара на пост мэра столицы Тувы", - сообщили в хурале представителей.

Айдын Сарыглар родился в 1988 году в Туве. Он является депутатом Государственной думы VIII созыва от Республики Тыва, член партии "Единая Россия". Имеет медицинское образование, в 2021 году занимал должность заместителя министра здравоохранения региона.

О деле мэра Кызыла

В декабре 2024 года глава столицы Тувы подала иск в суд о расторжении трудового договора с мэром Кызыла Сагаан-оолом в связи с ненадлежащим исполнением им своих обязанностей. По словам главы города, в столице республики плохо благоустраиваются общественные пространства и дворовые территории, ненадлежащим образом содержатся общественные пространства. Сагаан-оол заявил, что депутаты городского парламента организовали информационную травлю в отношении него и его команды.

В Кызыле с 2008 года высшим должностным лицом муниципалитета является глава города, одновременно возглавляющий хурал. По итогам конкурса депутаты хурала выбирают мэра (сити-менеджера). Карим Сагаан-оол вступил в должность мэра Кызыла в 2018 году.