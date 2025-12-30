Климов: инициатором создания движения "За свободу наций!" был Медведев

В состав движения входят представители государств Африки, Азии, Латинской Америки и Европы, преимущественно стран Глобального юга, уточнил член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Идея создания международного движения "За свободу наций!" для борьбы с современными практиками неоколониализма принадлежит заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву и была им сформулирована примерно за год до официального оформления инициативы. Об этом в интервью ТАСС сообщил член бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

"Да, она [идея создания движения] была высказана Дмитрием Анатольевичем Медведевым, причем высказана примерно за год до того, как это движение было оформлено", - рассказал Климов.

Медведев впоследствии стал лидером движения и председателем его постоянного комитета. Уже после проведения организационного форума, на котором было принято решение о создании движения, он подробно изложил цели, задачи и долгосрочные планы инициативы в программном документе. "Текст [документа] был переведен не только на языки ООН, но и еще на многие другие", - поделился Климов.

В состав движения на сегодняшний день входят представители государств Африки, Азии, Латинской Америки и Европы, преимущественно стран Глобального юга. В постоянный комитет движения входят 27 членов, включая российских и зарубежных представителей. Состав посткома остается динамичным - "одни участники выбывают, другие присоединяются", добавил Климов.

При этом, подчеркнул он, участие представителей США и государств Западной Европы, проводивших в прошлом колониальную политику, изначально не предполагалось. "Пока [таких ожиданий] нет и не ожидалось", - отметил политик.

О движении

Движение "За свободу наций!" было учреждено в феврале 2024 года в Доме Союзов в Москве по инициативе партии "Единая Россия" в рамках работы по борьбе с неоколониализмом. Одна из основных его задач - объединение стран мирового большинства ради построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства при центральной роли Устава ООН и других общепризнанных норм международного права, основанного на принципах равенства и суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, неделимой безопасности и уважения культурно-цивилизационной самобытности.