Медведев назвал важнейшим итогом 2025 года понимание неизбежной победы России

Зампред Совбеза также отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи, а экономика страны, вопреки западным предсказаниям, не развалилась

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Понимание неизбежности победы России стало важнейшим результатом 2025 года. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"В конце 2022, 2023 и 2024-го я публиковал ироничные прогнозы о наступающем новолетии. Как это часто бывает, многие футурологические безумства все-таки происходили, а реальная жизнь подкидывала еще большие нелепости. Сегодня, впрочем, обойдемся без прогнозов. <...> Теперь все понимают неизбежность нашей победы. Это важнейший результат года", - написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что в 2025 году Вооруженные силы РФ продолжают выполнять боевые задачи, а экономика страны, вопреки западным предсказаниям, не развалилась. Также он указал на укрепление курса рубля.