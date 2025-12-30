Медведев: Зеленский хочет смерти всех россиян

Зампред Совбеза РФ отметил, что Владимиру Зеленскому самому "костлявая часто дышит в спину"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский хочет смерти всех россиян, но ему самому "костлявая часто дышит в спину". Такое мнение высказал зампред Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

"Недавно некий тряпичный уродец пожелал смерти "одному человеку". Всем понятно, что он хочет гибели не просто "одного человека", а вообще всех нас и нашей страны", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Зеленский "не только пожелал [гибели], но и дал указания о массированных атаках". "Не буду здесь писать о его насильственной смерти, хотя именно сейчас костлявая часто дышит в спину ублюдку", - подчеркнул замглавы СБ РФ, пожелав, чтобы тот в будущем в научных целях был выставлен в Кунсткамере.