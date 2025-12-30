В Госдуму внесли соглашение с Никарагуа о защите граждан в международной юстиции

Договор направлен на сотрудничество стран в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Никарагуа о взаимной защите граждан в сфере международной юстиции. Текст соглашения опубликован в думской электронной базе.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Никарагуа о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции, подписанное в городе Санкт-Петербурге 20 июня 2025 года", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение направлено на конструктивное сотрудничество стран в целях защиты своих граждан и обеспечения гарантий их прав и свобод. Соглашением предусматривается, что РФ и Никарагуа обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования международной или национальной уголовной юстиции или содействия третьей стороне в использовании международной или национальной уголовной юстиции.