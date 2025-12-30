В Госдуму на ратификацию внесли соглашение с Джибути о передаче осужденных

Договором также устанавливаются условия, при которых в передаче может быть отказано

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ внес на ратификацию в Госдуму проект соглашения с Джибути о передаче осужденных к лишению свободы. Текст соглашения опубликован в думской электронной базе.

"Ратифицировать соглашение между Российской Федерацией и Республикой Джибути о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы, подписанное в городе Москве 27 августа 2025 года", - говорится в документе.

Как отмечается в пояснительной записке, соглашение предусматривает, что страны оказывают друг другу максимальное содействие в передаче осужденных к лишению свободы лиц. Так, осужденный может быть передан одной из стран для продолжения отбывания наказания. В этих целях осужденный или его законный представитель могут ходатайствовать как перед государством вынесения приговора, так и перед государством исполнения приговора.

Соглашением также устанавливаются условия, при которых может быть отказано в передаче осужденного. Отказ возможен в случае, если осужденный не выполнил какие-либо финансовые обязательства, вытекающие из приговора, или не получены достаточные, по мнению государства вынесения приговора, гарантии выполнения таких обязательств, а также если наказание не может быть исполнено в государстве исполнения приговора вследствие истечения срока давности.