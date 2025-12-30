Генассамблея движения "За свободу наций!" пройдет в России в конце 2026 года

Конкретная дата пока не зафиксирована, уточнил член бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Генеральная ассамблея международного движения "За свободу наций!" для борьбы с современными практиками неоколониализма пройдет в конце 2026 года на территории России. Об этом в интервью ТАСС сообщил член бюро высшего совета партии "Единая Россия", член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов.

Проведение генассамблеи движения анонсировал председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев в ноябре 2025 года на заседании постоянного комитета в Сочи. Климов в беседе с ТАСС поделился, что с учетом подготовки и проведения выборов в Государственную думу РФ масштабное международное мероприятие возможно провести только после завершения избирательного цикла. "Поэтому речь идет в любом случае о конце 2026 года. Конкретная дата пока не зафиксирована", - уточнил политик.

Климов добавил, что в качестве основной площадки предлагается Российская Федерация. По его словам, это связано как с логистическими и организационными возможностями, так и с географическим и политическим положением страны. "Россия находится в центре Большой Евразии, где проживает около 5,5 млрд человек и представлена почти половина государств - членов ООН. Это позволяет обеспечить высокий уровень проведения мероприятия и широкое международное участие", - подчеркнул он.

Как сообщил Климов, партнеры движения из стран БРИКС и других регионов не возражают против проведения генассамблеи в России. При этом решение о месте и дате будет приниматься коллегиально. До этого планируется провести как минимум два заседания постоянного комитета движения, на которых будут согласованы все организационные вопросы.

О движении

Движение "За свободу наций!" было учреждено в феврале 2024 года в Доме Союзов в Москве по инициативе партии "Единая Россия" в рамках работы по борьбе с неоколониализмом. Одна из основных его задач - объединение стран мирового большинства ради построения справедливого и равноправного многополярного мироустройства при центральной роли Устава ООН и других общепризнанных норм международного права, основанного на принципах равенства и суверенитета, невмешательства во внутренние дела государств, неделимой безопасности и уважения культурно-цивилизационной самобытности.