В Кремле затрудняются сказать, насколько атака Киева отбросила переговоры назад

Переговорная позиция России по Украине будет меняться в сторону ужесточения, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Москва затрудняется ответить, насколько атака атака Киева на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина отбросила назад переговорный процесс. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я затрудняюсь сказать", - ответил Песков на вопрос о том, насколько атака киевского режима на госрезиденцию Путина отбросила назад мирный процесс по Украине.

"Переговорная позиция [России по Украине] будет меняться, меняться в сторону ужесточения", - подчеркнул Песков.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.