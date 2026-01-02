Фадеев: управлять потоком мигрантов надо путем введения оргнабора

Глава СПЧ отметил, что поиск подходящих кадров по заявленным специальностям нужно производить в странах исхода

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Управление потоком мигрантов в РФ надо осуществлять через технологию организованного набора работников на определенные и заранее оговоренные позиции. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

"В принципе, конечно, надо переводить управление потоком мигрантов в технологию оргнабора. Нам какие нужны специалисты, какой квалификации, в какие компании, в какие отрасли, в какие регионы? В конечном счете нам нужно иметь точный детализированный список, кто нам нужен", - сказал глава СПЧ.

Он отметил, что поиск подходящих кадров по заявленным специальностям надо производить в странах исхода - в Таджикистане, Узбекистане, Киргизии, а затем "там организовывать переезд этих трудящихся на территорию России в уже известные города".