Госдума настаивает на жестком ответе на атаку БПЛА по резиденции Путина

Для Владимира Зеленского военные действия - единственный шанс остаться во власти, подчеркнул председатель ГД Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Депутаты Государственной думы настаивают на жестком ответе в связи с атакой украинских беспилотников на госрезиденцию президента России Владимира Путина. Подобное нельзя прощать, заявил в своем канале в Max председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отметил политик, глава киевского режима Владимир Зеленский сказал, что уйдет с должности только по окончании военных действий. "Вдумайтесь в смысл: чем дольше война, тем дольше он будет в нынешней роли", - указал Володин.

"Для него военные действия - единственный шанс остаться во власти. И получать финансовую поддержку Евросоюза. Преследуя эти цели, Зеленский совершил атаку на резиденцию нашего президента. Депутаты Государственной думы считают: ответ должен быть жестким. Со своей стороны настаиваем на этом", - написал председатель палаты парламента.

Он отметил, что Вооруженные силы РФ продолжают наступать по всей линии фронта, а европейских спонсоров Украины начинает все больше волновать происходящее в Киеве. "Переданные средства разворованы Зеленским и его окружением, а США "издержки режима" компенсировать не собираются", - объяснил Володин.

Политик также подчеркнул, что американский президент Дональд Трамп предпринимает шаги по урегулированию конфликта, а российский лидер Владимир Путин "со своей стороны ведет с ним диалог для поиска решения проблем, созданных [экс-президентом США Джо] Байденом и его приспешниками в Европе". "Но Зеленский делает все, чтобы никакие договоренности не состоялись. А достигнутый прогресс в переговорах был сорван", - констатировал председатель Госдумы.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало. В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.