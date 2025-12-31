Председательство в ОДКБ в 2026 году переходит к России

С 1 января на пост генерального секретаря заступает Таалатбек Масадыков

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Председательство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2026 году переходит от Киргизии к России.

Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, Москва в связи с этим будет делать все для укрепления организации, эта работа станет продолжением сделанного Киргизией. Он отметил, что ОДКБ за прошедшие 10 лет превратилась в авторитетную региональную структуру, которая "надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц".

Также с 1 января на пост генерального секретаря заступает Таалатбек Масадыков. На этой должности он сменит Имангали Тасмагамбетова, который был генсеком с 2023 по 2025 год. Саммит ОДКБ запланирован в Москве 11 ноября 2026 года.

Основные вызовы

Тасмагамбетов в интервью ТАСС отмечал, что Россия принимает председательство в весьма сложное время. "Российской Федерации придется действовать в условиях геополитической конфронтации и структурной перестройки системы международных отношений. Ситуация в зоне ответственности ОДКБ и в граничащих с ней регионах оставалась стабильно напряженной и это необходимо учитывать", - указывал он. При этом, по словам экс-генсека, Москва в 2026 году сможет продвинуться в формировании безопасности в Евразии.

Среди основных вызовов и угроз Тасмагамбетов назвал транснациональный терроризм, религиозный экстремизм, конфликты за ресурсы, причем не только за территории, но и воду. Перед ОДКБ также стоят задачи повышения эффективности организации и ее адаптационного потенциала с учетом угроз гибридного спектра, используя все возможности союза, отмечал бывший генсек.

Другим важным направлением работы Секретариата ОДКБ он выделил борьбу с дезинформацией. В составе секретариата будет создано информационно-аналитическое управление, а штат сотрудников, работающих на этом направлении, расширится.

Путин отмечал, что Россия в качестве перспективной задачи своего предстоящего председательства в ОДКБ также рассматривает повышение информационно-аналитического потенциала объединения и расширение сети его вспомогательных и консультативных механизмов.

Отношения с союзниками

Говоря о перспективах взаимодействия России с союзниками по ОДКБ, Путин в ноябре предложил масштабную программу оснащения вооружениями, которые доказали свою эффективность в реальных боевых действиях. Россия, как подчеркнул глава государства, будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ.

Отвечая на вопрос о возможности расширения организации, Тасмагамбетов отмечал, что говорить нужно не только о потенциальных новых участниках союза, но и о партнерах в лице международных организаций. По его словам, сигналов от других государств о возможности вступления в ОДКБ пока не поступало.

Что касается членства Армении, то Путин обращал внимание, что Ереван поддерживает все решения, которые принимаются в ОДКБ, но на данном этапе воздерживаются от участия в заседаниях. Замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян в конце ноября подтвердил, что вопрос выхода республики из ОДКБ на данном этапе не обсуждается.

Учения и мероприятия штаба ОДКБ

Учения ОДКБ "Нерушимое братство" и "Барьер" в 2026 году запланированы в Белоруссии. Организация на регулярной основе проводит различные учения - "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Рубеж", "Нерушимое братство", "Барьер", где с учетом новейшего боевого опыта отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск.

В частности, в прошедшем году российские военнослужащие продемонстрировали навыки применения различных типов БПЛА в рамках совместных учений ОДКБ "Нерушимое братство - 2025" и "Барьер-2025".

Как сообщал пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович, в 2026 году штаб сосредоточит основные усилия на реализации мероприятий плана развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы, а также приоритетов председательства РФ в организации.