Посол РФ: участие России в Экспо-2027 в Белграде поможет развитию сотрудничества

В Белграде 24 декабря прошла церемония подписания контракта на участие России в работе Международной специализированной выставки Экспо-2027 с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 30 декабря. /ТАСС/. Участие России в работе Экспо-2027 в Белграде откроет дополнительные возможности для экономического сотрудничества двух стран. Об этом заявил в интервью агентству Танюг посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко.

"Международная специализированная выставка Экспо-2027 в Белграде станет важнейшим событием не только для всей Сербии, но и для наших двусторонних отношений. Участие России в столь крупном мероприятии откроет дополнительные возможности для развития экономического сотрудничества", - подчеркнул российский посол.

24 декабря в Белграде прошла церемония подписания контракта на участие России в работе Международной специализированной выставки Экспо-2027 с участием заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Груздева.

Всемирная универсальная выставка Экспо - крупнейшее международное событие, которое позволяет странам-участницам презентовать себя всему миру, демонстрируя последние разработки в области технологий и науки, культурные достижения и новые архитектурные шедевры.