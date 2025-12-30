Пушков: рост военных займов в ФРГ начинает напоминать политику Гитлера

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что Европа взяла курс на милитаризацию, под которую "уже выделяются огромные средства"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Отмена в Германии долговых ограничений на военные расходы напоминает политику Адольфа Гитлера, который рассчитывал, что за военные кредиты Третьего рейха будут расплачиваться порабощенные народы. Такое мнение в интервью ТАСС высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"В Германии изменили законы, чтобы беспрепятственно брать военные займы. Это начинает напоминать политику Гитлера - в том смысле, что Гитлер тоже брал военные кредиты, за которые потом должны были расплатиться порабощенные народы", - заявил Пушков.

Он отметил, что Европа взяла курс на милитаризацию, под которую "уже выделяются огромные средства - €800 млрд". Предвоенная истерия, считает сенатор, помогает нынешним руководителям некоторых стран ЕС и Британии удержаться у власти.

В марте 2025 года Бундестаг (парламент ФРГ) одобрил отмену долговых ограничений на расходы на оборону свыше 1% ВВП.

Полный текст интервью опубликован на сайте ТАСС: https://tass.ru/interviews/26054975.