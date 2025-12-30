ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Пезешкиан осудил атаку Киева на госрезиденцию Путина

В Кремле также отметили, что российский лидер обсудил с президентом Ирана по телефону ситуацию вокруг иранской ядерной программы
Редакция сайта ТАСС
13:35
обновлено 13:39
МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным осудил организованную Киевом атаку беспилотников на госрезиденцию российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан осудил организованную киевским режимом масштабную атаку беспилотников на государственную резиденцию президента России в Новгородской области", - говорится в сообщении.

Президенты России и Исламской Республики Иран обсудили дальнейшее укрепление российско-иранского сотрудничества в различных областях, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы. 

"Российский лидер передал наилучшие пожелания руководству и народу Исламской Республики по случаю недавнего иранского национального праздника Шабе Челле", - подчеркивается в сообщении.

Пезешкиан, в свою очередь, тепло поздравил Путина с наступающим Новым годом. 

