Грызлов: РФ и Белоруссия достигли прогресса во всех сферах взаимодействия

Посол России в республике отметил, что ожидается рекордный уровень товарооборота между странами

МИНСК, 30 декабря. /ТАСС/. Россия и Белоруссия за 2025 год достигли существенного прогресса во всех сферах взаимодействия, ожидается рекордный уровень товарооборота между странами. Об этом говорится в новогоднем поздравлении посла РФ в республике Бориса Грызлова.

"В уходящем году мы достигли существенного прогресса во всех сферах взаимодействия. Россия и Беларусь успешно выполнили задачи, поставленные лидерами наших стран на 2025 год в ключевом интеграционном документе - основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы", - отмечается в поздравлении.

Грызлов добавил, что "за последние четыре года объем торговли между Россией и Беларусью увеличился практически в два раза - и это на фоне неослабевающего санкционного давления со стороны Запада". "В 2024 году двусторонний товарооборот достиг $50 млрд, и по итогам текущего года мы также ожидаем рекордных показателей", - добавил посол.

Международная работа

Дипломат подчеркнул, что "Москва и Минск выступают с единых позиций практически по всем международным вопросам". "Мы тесно сотрудничаем в рамках интеграционных структур - ОДКБ, ЕАЭС, СНГ, ШОС, БРИКС - и международных организаций, вместе продвигаем важные инициативы, касающиеся в том числе вопросов формирования новой архитектуры евразийской безопасности", - рассказал он. "Именно вокруг таких организаций сегодня формируется ядро нового справедливого и подлинно многополярного миропорядка. За прошедший год мы многое сделали для достижения этой цели и, как показали итоги III Минской международной конференции по евразийской безопасности, сплотили ряды единомышленников", - подчеркнул посол.

Безопасность рубежей

"В условиях напряженной военно-политической обстановки вооруженные силы наших стран надежно защищают западные рубежи Союзного государства", - говорится в поздравлении. По словам Грызлова, эффективно функционируют Региональная группировка войск и единая система ПВО, а проведенные в сентябре совместные стратегические учения "Запад-2025" вновь подтвердили наличие у Союзного государства оборонного потенциала, достаточного для отражения любых угроз.

Все для граждан

Грызлов отметил, что в основе всех принимаемых в СГ решений лежат потребности и интересы граждан двух стран. В частности, в 2025 году была расширена география авиамаршрутов и актуализировано расписание железнодорожных перевозок с учетом увеличения пассажиропотока и роста популярности внутреннего туризма. Для владельцев транспортных средств заработала единая система обязательного страхования гражданской ответственности. "Россиянам и белорусам стал доступен бесплатный пакет услуг мобильной связи в путешествиях по Союзному государству, который возобновляется каждый месяц: речь идет о фактической отмене роуминга во время краткосрочных поездок", - добавил дипломат.

Культура и спорт

Также Грызлов рассказал о работе в культурной и спортивной сферах. "Давно стали традицией яркие выступления российских артистов на крупнейших белорусских фестивалях "Александрия встречает друзей" и "Славянский базар", а также регулярно проводимые на взаимной основе Дни регионов России и Беларуси", - говорится в поздравлении. В 2025 году в рамках плана, утвержденного Министерством спорта России и Министерством спорта и туризма республики, состоялось около тысячи совместных мероприятий - от встреч национальных команд до региональных соревнований, напомнил посол.

Грызлов отметил, что в 2026 году СГ "предстоит решить еще немало амбициозных задач". "Уверен, что вместе мы преодолеем любые трудности и воплотим в жизнь все намеченные планы", - написал дипломат в новогоднем поздравлении.