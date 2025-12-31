Указ об уравнивании зарплат губернаторов и вице-премьеров РФ вступил в силу

Выплата денежного вознаграждения возложена на управление делами президента России

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Указ, устанавливающий для губернаторов такие же зарплаты, как у федеральных вице-премьеров, вступает в силу с сегодняшнего дня. Он был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в апреле 2025 года.

Выплата денежного вознаграждения возложена на управление делами президента России. Средства будут брать из федерального бюджета. Правительству РФ поручалось обеспечить финансирование расходов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пояснял, что указ о приравнивании зарплат был принят в связи со статусом губернаторов, являющихся высшим должностным лицом в регионах.

Ранее зарплата главы субъекта "соотносилась с зарплатой председателя губернской думы, а не с федеральными структурами", сообщал ТАСС заместитель председателя комитета по региональной политике и местному самоуправлению Госдумы Михаил Матвеев.

Опрошенные ТАСС эксперты отмечали, что указ "подчеркивает критическую важность работы губернаторов" и позволяет устранить перекосы в уровне выплат. В частности, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин указывал, что зарплаты губернаторов в разных регионах могут существенно отличаться в зависимости от ресурсов бюджета, хотя крайне высокая ответственность лежит на каждом из них.

По мнению политолога Бориса Первушина, указ президента демонстрирует, что "губернаторы теперь должны восприниматься как неотъемлемая часть федерального аппарата, а не только как руководители регионов". "Президент не только повышает их авторитет, но и ожидает от них активной работы не только в своих регионах, но и на федеральном уровне. Это означает участие в принятии ключевых решений", - считает он.