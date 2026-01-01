Статья

Всегда первые. История главного гаража страны

Гараж особого назначения (ГОН), который обслуживает президента и премьер-министра России в РФ и за рубежом, сопровождая их во время визитов, сегодня отмечает 105-летие

Автомобиль ЗИЛ 41072 "Скорпион", представленный в рамках выставки, посвященной 95-летию Гаража особого назначения (ГОН) © Михаил Джапаридзе/ ТАСС

Это транспортное подразделение Федеральной службы охраны (ФСО) РФ отвечает за передвижение и защиту высокопоставленных пассажиров.

"Днем рождения ГОНа принято считать 1 января 1921 года, когда Особый гараж автобазы Совета народных комиссаров (Ленинский гараж) был выделен в самостоятельное подразделение", — сказал ТАСС доктор исторических наук, завкафедрой исторического факультета МГУ Сергей Девятов. Однако история транспортного обслуживания первых лиц государства началась 120 лет назад, когда в 1906 году для Николая II был куплен первый автомобиль. С того времени сложились определенные правила и традиции, которые во многом сохраняются до сих пор с поправкой на современные технические средства и возможности.

"Все функции ГОНа в настоящее время остаются неизменными. Это обеспечение безопасности первых лиц государства и высоких иностранных гостей во время их транспортного обслуживания", — подчеркнул Девятов, уточнив, что за прошедшие годы ГОН "обеспечил проведение тысяч охранных мероприятий как в России, так и за ее пределами". Например, во время торжеств в честь 300-летия Санкт-Петербурга в 2003 году для транспортного обслуживания приглашенных глав 53 иностранных государств и российских объектов государственной охраны было задействовано 76 сотрудников ГОНа и порядка 200 автомобилей, в современной России это был первый опыт транспортного обслуживания столь масштабного охранного мероприятия, проводимого за пределами Москвы.

В 2005 году по случаю празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне в столицу прибыли 58 делегаций иностранных государств, для обслуживания которых было задействовано 86 автомобилей ГОНа и 98 человек личного состава подразделения. Для обеспечения транспортом 20 глав иностранных государств — участников саммита АТЭС в 2012 году во Владивосток через всю страну был направлен железнодорожный состав с 99 автомобилями ГОНа. А во время Олимпиады и Паралимпиады в Сочи в 2014 году было обеспечено транспортное обслуживание двух десятков высших руководителей РФ и более 50 глав иностранных делегаций.

"В целях обеспечения безопасности и транспортного обслуживания президента России Владимира Путина во время проведения встречи с президентом США Дональдом Трампом 16 июля 2018 года в Хельсинки пять автомобилей "Аурус" (Aurus) были направлены из Кремля в свою первую зарубежную командировку", — привел еще один пример Девятов.

"Аурус" в Кремле

7 мая 2018 года Путин прибыл на церемонию вступления в должность президента России на новом отечественном лимузине "Аурус Сенат", и с этого момента автомобили моделей "Сенат" и "Арсенал" работают в кортеже главы государства. Во время следующей инаугурации в мае 2024 года Путин воспользовался уже усовершенствованным вариантом "Аурус".

"На рубеже 2017–2018 годов первые автомобили проекта единой модульной платформы (ЕМП) были переданы в подконтрольную опытную эксплуатацию ГОНа. Требования к автомобилям первых лиц в ГОНе заметно отличаются от стандартных в сторону более высокой степени надежности, безопасности и комфорта. Все эти испытания прошли успешно", — констатировал историк. По его словам, "сотрудники гаража отмечали легкость в управлении, динамичный разгон, торможение и уверенное поведение машины на дороге".

Автомобиль "Аурус", на котором избранный президент России Владимир Путин прибыл на церемонию инаугурации, 2018 год © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Девятов также указал, что "комплекс всех систем защиты, реализованный в проекте, позволяет с уверенностью говорить, что автомобиль ЕМП в специальном исполнении — самый безопасный среди других транспортных средств, используемых для обслуживания первых лиц".

История ГОНа

"В России Министерство императорского двора, занимаясь обеспечением всем необходимым первых лиц, подбирало средства передвижения, ориентируясь на скорость, комфорт и представительность. Поэтому в Собственный Его Императорского величества гараж вошли самые престижные и совершенные машины своего времени", — заметил Девятов. Первые автомобили появились в Александровском дворце Царского Села в начале 1906 года. Во Франции был приобретен представительский лимузин (фаэтон) фирмы Delaunnay-Belleville. Его использовали для коротких поездок по пригородам и Петербургу. Для дальних поездок и обслуживания свиты было приобретено четыре быстроходных автомобиля фирмы Mercedes. Личным шофером Николая II стал француз с безупречными рекомендациями — 25-летний Адольф Кегресс.

К началу 1916 года в Императорском гараже было 56 автомобилей: девять личных автомобилей Николая II, 19 — для свиты, 3 фельдъегерских, 15 хозяйственных и 10 — для придворных. "Николай II оставил своим "преемникам" роскошную коллекцию лучших на то время автомобилей", — считает историк.

После Февральской революции 1917 года и падения монархии весь автомобильный парк Императорского гаража был реквизирован. Вопрос о фактической подчиненности царского гаража новой власти решился 10 ноября 1917 года предписанием "о немедленной высылке всех автомобилей гаража в распоряжение автомобильного отдела Военно-революционного комитета". С ноября 1917 года бывшие царские автомобили стали обслуживать Владимира Ленина и Льва Троцкого как руководителей советского государства. Для них были подобраны не только самые лучшие, но и лояльные к новой власти водители. А в марте 1918 года автобаза вместе с шоферами и машинами получает приказ перебазироваться в новую столицу советского государства — Москву.

Девятов обратил внимание, что "после 1917 года водители гаража, помимо выполнения своих прямых профессиональных обязанностей, начинают выполнять также функции охраны и переходят из категории "вольнонаемных" на положение военнообязанных". Они должны при любой ситуации обеспечить безопасность первых лиц государства и своевременную доставку охраняемого лица к месту назначения.

В конце 1918 года из автомобилей, обслуживающих Ленина, начала создаваться отдельная группа ("гараж Ленина"). Гараж имел пять машин, которые подавались только Ленину и его семье. Последний ленинский автомобиль Rolls-Royce 1914 года выпуска, которым он пользовался в 1921–1923 годах, сейчас находится в фондах Государственного исторического музея.

Машина фирмы "Роллс-Ройс", которой пользовался Владимир Ленин © Р.Мухаметдинов/ ТАСС

После смерти Ленина в январе 1924 года ГОН перешел под контроль Политбюро ЦК ВКП(б), получив новое название: Гараж особого назначения Совета народных комиссаров и Совета труда и обороны СССР. Он обслуживал не только председателя СНК и его заместителей, но и отдельных членов Политбюро и секретарей ЦК Компартии. В 1930-е годы автопарк гаража пополнился отечественными автомобилями ЗИС-101 и ГАЗ-М1.

В начале Великой Отечественной войны, когда фронт быстро приближался к Москве, на автомобилях ГОНа закрасили все хромированные детали, сняли радиоприемники, установили специальные фары для езды в темное время суток. Часть машин, используемых для выезда на фронт и в прифронтовые районы, закамуфлировали.

В первые военные годы сотрудники ГОНа обеспечили 94 поездки охраняемых лиц по стране, из них 58 — на фронт и в прифронтовые районы, а также пять визитов высоких иностранных гостей в СССР. Например, на время визита премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля 12–16 августа 1942 года ГОН выделил 12 автомобилей.

Также ГОН осуществлял автотранспортное обслуживание руководства страны во время Тегеранской конференции в 1943 году, когда в Тегеран из Астары (железнодорожная станция на территории СССР), совершив 300-километровый марш, прибыли 10 автомобилей ГОНа, и Ялтинской конференции в 1945 году, где были задействованы 35 машин ГОНа. После Победы водители и машины ГОНа принимали участие в обслуживании Потсдамской конференции.

"Командировки водителей ГОНа длились от нескольких дней до нескольких недель и месяцев. Так, Георгий Жуков с 22 июня 1941 года по 15 мая 1945 года совершил 43 выезда на фронт. Только с 29 сентября по 16 ноября 1942 года он трижды выезжал в район Сталинграда", — рассказал историк.

От иномарок к отечественным авто

Еще в 1942 году было принято решение о создании нового отечественного представительского автомобиля. К концу 1945 года разработка новой модели "ЗИС-110" была закончена. К этому времени в ГОНе более половины машин были иностранными. С середины 1946 года началась постепенная замена автопарка автомобилями отечественных марок. В это время в гараж стали поступать ЗИМ, ГАЗ-12, ГАЗ-20 "Победа". "К началу 1950-х годов ГОН эксплуатировал только отечественные автомашины. Ежегодно Гараж особого назначения получал для обновления автопарка 22–24 автомобиля семейства "ЗИЛ". Этот план выполнялся с 1972 года до 1991 года", — констатировал завкафедрой МГУ.

Служба охраны президента, 1991 год © Николай Малышев/ ТАСС

"После распада СССР и приватизации завода ЗИЛ затраты на производство и цены на автомобили взлетели. На деньги, необходимые для закупки одного автомобиля ЗИЛ-41047, можно было в начале 1990-х годов приобрести четыре автомобиля Mercedes S класса", — напомнил Девятов. Все планы и попытки модернизации производства автомобилей ЗИЛ ни к чему не привели. Последний ЗИЛ был передан ГОНу в 2000 году. В середине 1990-х годов президентом России Борисом Ельциным было принято решение о закупке для ГОНа немецких автомобилей Mercedes-Benz. Машинами этой марки руководители РФ пользовались до 2018 года.

Вероника Романенкова