Постпред РФ при ОБСЕ: киевский режим хочет монополизировать свою власть

Все это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать свое слово, отметил Дмитрий Полянский

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Власти в Киеве, рассуждая о возможных выборах, хотят лишь удержать режим. Об этом заявил новый постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в эфире телеканала "Россия-24".

"До выборов там [на Украине], конечно, очень далеко, потому что все это делается и произносится не для выборов, не для того, чтобы украинцы могли сказать свое слово, а для того, чтобы монополизировать свою власть и укрепить власть киевского режима и его руководителя, - сказал он. - Это ничего общего с демократией не имеет".

По словам Полянского, степень доверия к выводам Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ близка к нулю. "Очень мало объективного в работе этой организации, мы на это достаточно давно указывали. Она себя провозгласила чуть ли не в качестве золотого стандарта в проведении выборов, с чем мы никогда не соглашались, и в последнее время играет деструктивную роль и роль какого инструмента в руках западных государств. Так продолжаться не может", - указал дипломат.