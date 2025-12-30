Полянский: РФ будет способствовать выведению ОБСЕ из летаргического сна

Новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметил, что готов для этого делать все, что необходимо

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский заявил, что РФ будет способствовать выведению организации из летаргического сна.

"Я думаю, что это реально, - сказал он в эфире телеканала "Россия-24", отвечая на вопрос, возможно ли вывести ОБСЕ из летаргического сна. - Я, во всяком случае, готов для этого делать все, что необходимо. Я думаю, что организация может быть весьма востребована. Но тут зависит, конечно, не только от нас".

Как отметил Полянский, скоро станет понятно, насколько члены ОБСЕ и европейские страны в целом готовы к дипломатической работе, а не к "мегафонной дипломатии".

Ранее Полянский в своем Telegram-канале написал, что теперь ему предстоит заняться вопросами европейской безопасности, пренебрежение которыми со стороны Запада стало одной из первопричин украинского конфликта. В своем сообщении он подчеркнул, что ОБСЕ может потенциально стать очень важной площадкой, но ее надо вывести из состояния летаргического сна. "Этим мы и займемся!" - заключил он.

29 декабря президент РФ Владимир Путин назначил Дмитрия Полянского постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене, заменив на этой должности Александра Лукашевича.