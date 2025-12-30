В МИД РФ заявили протест временным поверенным Латвии, Литвы и Эстонии

Россия оставляет за собой право на ответ в связи с противоправными действиями против посольств РФ, указали в дипведомстве

Здание МИД РФ © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Временных поверенных Латвии, Литвы и Эстонии вызвали в МИД РФ, им заявлен решительный протест за противоправные действия в отношении хозяйственной деятельности российских посольств. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"30 декабря в МИД России были вызваны временные поверенные в делах Латвии, Литвы и Эстонии, которым заявлен решительный протест в связи с введением недружественными властями этих стран регламентирования административно-хозяйственной деятельности посольств России в Риге, Вильнюсе и Таллине", - указали в МИД РФ.

Главам дипмиссий заявлено, что "российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер".

Действия Латвии, Литвы и Эстонии против хоздеятельности посольств России нарушают нормы международного права, заявили в МИД РФ.

"Прибалтийским дипломатам указано, что вводимые противоправные требования значительно затруднят работу российских загранучреждений и грубо нарушат статью 25 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г., в соответствии с которой Латвия, Литва и Эстония как государства пребывания обязаны предоставлять "все возможности" для выполнения функций представительства, - указали в министерстве. - Дискриминационный характер данных мер противоречит также пункту 1 статьи 47 Венской конвенции, согласно которому при применении положений Конвенции государство пребывания не должно проводить дискриминационной политики между государствами".