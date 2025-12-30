Сальдо: РФ стремится сохранить жизни бойцам ВСУ, пока Запад настраивает их на войну

Губернатор Херсонской области назвал действия российских военных в ходе СВО "научной работой", совмещенной с героизмом солдат и офицеров

ГЕНИЧЕСК, 30 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ продвигаются при выполнении задач специальной военной операции, стремясь сохранить жизни бойцам ВСУ, пока западные страны продолжают настраивать тех против России. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Таврия".

"Враг, который как раз находится далеко за пределами и Украины, и России, он настраивает украинских военнослужащих на войну, борьбу и сопротивление перед нами. И исходя из этого нам и военным приходится выстраивать свою позицию таким образом, чтобы, с одной стороны, освобождать территории и жителей, которые там живут, с другой стороны - наносить как можно меньше урона. И урона той же живой силе в Вооруженных силах Украины, потому что это те же славяне, что и мы", - сказал Сальдо.

Глава региона назвал действия российских военных в ходе СВО "научной работой", совмещенной с героизмом солдат и офицеров.

"И за Гуляйполем, и за другими населенными пунктами, которые находятся в соседней Запорожской области - но это одна [с Херсонской областью] земля, это Таврические степи, - я думаю, мы подойдем к Днепру, и дальнейшие события будут диктоваться нашим генеральным штабом", - подчеркнул губернатор.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что группировка войск "Восток" прорвала оборону противника и развивает наступление в направлении города Запорожье. Как отметил глава государства, в декабре группировка освободила более 200 кв. км территорий и 10 населенных пунктов, в числе которых город Гуляйполе.