Госдума в приоритетном порядке обсудит соглашение с Никарагуа

Председатель Госдумы также направил в комитет по международным делам проект соглашения между РФ и Джибути о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит в первую пленарную неделю весенней сессии проект соглашения с Никарагуа о взаимной защите граждан от злоупотреблений в сфере международной юстиции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект о ратификации соглашения между Россией и Никарагуа рассмотрим в приоритетном порядке - в первую пленарную неделю следующей сессии", - сказал Володин журналистам.

Документ был внесен президентом РФ. Соглашением предусматривается, что стороны обязуются воздерживаться от вмешательства в суверенные дела друг друга путем использования международной или национальной уголовной юстиции либо содействия третьей стороне в использовании международной или национальной уголовной юстиции.

"Западная правовая система давно себя дискредитировала. Вместо защиты справедливости, прав и интересов граждан - грубое вмешательство во внутренние дела независимых государств, попытки преследования законно избранных политиков, отказ расследовать преступления против человечности. Никарагуа, как и Россия, не раз сталкивалась с этим", - отметил Володин. Он подчеркнул, что РФ и Никарагуа "связывают не только давняя дружба и стратегическое партнерство, но и стремление совместно отстаивать ценности многополярного мира, право государств на суверенное развитие".

Также председатель Госдумы направил в комитет по международным делам проект соглашения между РФ и Джибути о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Документ также был внесен президентом РФ.