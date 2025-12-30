Путин поздравил президента Туркмении с Новым годом

Развитие углубленного стратегического партнерства двух стран продолжится, подчеркнул российский лидер

АШХАБАД, 30 декабря. /ТАСС/. Работа по развитию углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменией будет продолжена. Об этом написал президент России Владимир Путин в новогоднем поздравлении своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову.

"Мы, несомненно, продолжим тесную совместную работу по развитию углубленного стратегического партнерства между Россией и Туркменистаном на благо наших дружественных народов, в интересах упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и в Каспийском регионе", - говорится в поздравлении, текст которого зачитали в национальной программе туркменского телевидения "Ватан".

Путин также с теплотой вспомнил общение с Бердымухамедовым в ходе Международного форума мира и доверия, который прошел в Ашхабаде 12 декабря. По словам российского лидера, успех форума наглядно подтвердил международный авторитет Туркмении и высокую оценку мировым сообществом политики нейтралитета, последовательно проводимой страной три десятилетия.

Президент РФ пожелал главе Туркмении здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности, а всем гражданам страны - благополучия и процветания.