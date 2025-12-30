Володин ожидает от Украины еще больше циничных и безрассудных действий

Председатель Госдумы назвал атаку на резиденцию президента РФ "агонией киевского режима"

Редакция сайта ТАСС

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Пресс-служба Госдумы РФ/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Киев будет совершать все больше циничных и безрассудных действий по мере продвижения российской армии. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Чем дальше мы будем продвигаться, тем будет сильнее сопротивление, и больше таких с их стороны циничных действий, безрассудных", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Председатель Госдумы назвал атаку на резиденцию президента РФ "агонией киевского режима". Ответ на атаку должен быть жестким, депутаты Госдумы настаивают на этом, добавил он.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Киев в ночь на 29 декабря предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

В свою очередь помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал, что Путин в телефонной беседе обратил внимание президента США Дональда Трампа на произошедшую "фактически сразу же" после переговоров США и Украины в Мар-а-Лаго атаку Киева и предупредил, что она не останется "без самого серьезного ответа". Также глава государства заявил американскому лидеру, что позиция России в переговорах по урегулированию конфликта на Украине будет пересмотрена.