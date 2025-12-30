Володин: европейские политики помогают Зеленскому в ущерб своим странам

Деньги Киеву перечислили в надежде на компенсацию за счет российских активов, считает председатель Госдумы

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский всеми силами пытается сохранить свою власть, некоторые главы европейских государств поддерживают его в ущерб своим странам. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский всеми силами пытается сохраниться во власти. Его поддерживает ряд глав европейских государств, причем в ущерб своим странам", - сказал Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, деньги Киеву были перечислены в надежде на компенсацию за счет российских активов. "Но у них не получилось это, а денег нет, их разворовали", - отметил председатель Госдумы.

ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд активов РФ. Почти €180 млрд хранится в Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву €90 млрд на 2026-2027 годы за счет займа. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации российских средств, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.