Захарова: РФ призывает "горячие головы" отказаться от эскалации вокруг Ирана

Комментарии Израиля о возможности военных ударов по Ирану вызывают обоснованную тревогу, подчеркнула официальный представитель МИД России

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Россия призывает "горячие головы" осознать пагубность своего разрушительного курса по Ирану и отказаться от эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем "горячие головы" осознать всю пагубность своего разрушительного курса, отказаться от эскалации напряженности вокруг Ирана и его ядерной программы и не повторять роковых ошибок, которые были совершены ими в июне 2025 года и привели к серьезному подрыву проверочной деятельности МАГАТЭ в Иране, - подчеркивается в комментарии Захаровой. - Как показывает опыт, конфронтация лишь порождает трагедию и создает реальные, а не мнимые угрозы международному миру и безопасности, отдаляя вовлеченные стороны от достижения искомых развязок".

Как отмечает дипломат, комментарии Израиля о возможности военных ударов по Ирану вызывают обоснованную тревогу.

"По-прежнему исходим из того, что единственно верным выбором является путь дипломатии и переговоров с целью выработки долгосрочных устойчивых решений по иранскому мирному атому с опорой на международное право и при должном учете законных интересов Тегерана", - указала дипломат.

Захарова добавила, что особое неприятие вызывают попытки заставить мир принять как данность возможность урегулирования ситуации вокруг иранской ядерной программы военно-силовым путем, включая бомбардировки ядерных объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

"Призывы решить вопросы иранской ядерной программы силой приведут к серьезной катастрофе", - считает Захарова.