Посол РФ назвал поддержку Украины Канадой примером стратегической беспомощности

Оттава - заложник собственных политических решений, считает Олег Степанов

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 30 декабря. /ТАСС/. Поддержка, которую Канада оказывает Украине, является примером "стратегической беспомощности" и иррациональными вложениями в заведомо убыточный актив. Об этом заявил ТАСС посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

"Поддержка, оказываемая режиму [Владимира] Зеленского кабинетом [премьер-министра Канады Марка] Карни - пример стратегической беспомощности", - отметил дипломат, комментируя заявление премьера о том, что Оттава предоставит Украине $1,8 млрд для получения Киевом кредитов со стороны Международного валютного фонда (МВФ) и других финансовых институтов.

Как подчеркнул Степанов, "Карни, человек с большим опытом в финансово-банковской сфере, не может не знать: вложения в заведомо убыточный актив иррациональны". "Но Оттава - заложник собственных политических решений. Средства, по сути, изъятые у канадских налогоплательщиков, никогда не будут возвращены. И это на фоне комплекса проблем в "кленовой" экономике", - добавил дипломат.

Карни сообщил о планах предоставить упомянутую помощь Украине на встрече с Зеленским в городе Галифакс (канадская провинция Новая Шотландия) 27 декабря. По версии премьера, эти средства помогут "разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать процесс восстановления".

Действующая программа Украины с МВФ рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.