МИД России: отношения РФ и ЕС могут поменяться при новом составе ЕК

Глава департамента европейских проблем Владислав Масленников выразил мнение, что диалог Москвы и Евросоюза не потерян навсегда

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Евросоюз сам страдает от санкционной политики против РФ, диалог не потерян навсегда, отношения могут измениться при смене состава Еврокомиссии. Об этом заявил "Известиям" глава департамента европейских проблем российского МИД Владислав Масленников.

"Не думаю, что диалог России и ЕС потерян навсегда. У Еврокомиссии всегда есть определенный срок, на который она избирается", - сказал дипломат. Он добавил, что у нынешней Еврокомиссии имеется свой "срок годности", после которого она получит другой состав.

"Хотелось бы, чтобы до еэсовцев наконец-то дошло, что они фактически сами страдают от проводимой ими санкционной линии в отношении России", - отметил Масленников.

По мнению главы департамента европейских проблем, рано или поздно лидерам ЕС придется пересмотреть свой подход, исходя из того, что РФ как сосед по континенту никуда не денется.