Посол РФ: уходящий год приоткрыл возможности для восстановления отношений с США

Александр Дарчиев также выразил признательность "неравнодушным соотечественникам и дружественно настроенным американцам за сохранение памяти о боевом союзничестве СССР и США в годы Великой Отечественной войны"

Посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 31 декабря. /ТАСС/. Уходящий год показал, что есть возможности для восстановления отношений между Россией и США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.

"Завершающийся год был непростым, но приоткрывшим возможности для восстановления российско-американских отношений, почти разрушенных в предшествующие годы прежней администрацией, - подчеркивается в опубликованном диппредставительством поздравлении с Новым годом и Рождеством, адресованном послом российским соотечественникам. - Признательны всем, кто в это непростое время не поддался вирусу русофобии, а продолжал традиции Русской Америки, сохраняя духовную связь с Родиной, защищая культурное и религиозное наследие, ценности предков и великий русский язык, сохраняя и передавая детям историческую память".

Дарчиев выразил признательность "неравнодушным соотечественникам и дружественно настроенным американцам за сохранение памяти о боевом союзничестве СССР и США в годы Великой Отечественной войны и неисчислимых жертвах советского народа, внесшего решающий вклад в разгром нацистской Германии и освобождение Европы". "Совместными усилиями после трехлетнего перерыва удалось достойно отпраздновать 80-летие встречи на Эльбе, возложив цветы к мемориалу на Арлингтонском кладбище, а также провести в центре Вашингтона шествие "Бессмертного полка" в честь Дня Победы 9 мая", - добавил он.

"Важно, чтобы в новом году подвижническая деятельность русских американцев получила дополнительный импульс в свете договоренностей президентов России и США о расширении контактов между обществами и людьми наших стран на основе подлинного взаимопонимания и добрососедства, а также уважения национальных интересов", - указал посол.

"Со своей стороны посольство и российские дипломатические миссии продолжат оказывать максимально возможное содействие вашим инициативам, способствующим наведению мостов между Россией и США, - подчеркнул Дарчиев. - Будем последовательно отстаивать, используя имеющиеся правовые механизмы, ваши права, помогая попавшим в беду согражданам".