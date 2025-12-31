Жданова: НАТО принесла принцип неделимости безопасности в жертву геополитике

За последние годы численность развернутых у границ РФ коалиционных войск увеличилась с 13,5 тыс. до 33 тыс. человек, отметила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями

Редакция сайта ТАСС

ВЕНА, 31 декабря. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Страны ЕС и НАТО принесли фундаментальный для ОБСЕ принцип неделимости безопасности в жертву геополитической конфронтации с Россией. Об этом заявила ТАСС руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Уходящий год в ОБСЕ был отмечен 50-летием хельсинкского Заключительного акта 1975 года, где впервые был провозглашен принцип неделимости безопасности. Впоследствии он был усилен в Парижской хартии для новой Европы (1990 год), Хартии европейской безопасности (1999 год) и Астанинской декларацией саммита ОБСЕ (2010 год). Государства-участники приняли обязательство "не укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств".

"Хотя на заседаниях Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности страны Запада подтверждают чуть ли не святость упомянутого вами принципа, на деле парадоксальным образом они десятилетиями осознанно действовали в ущерб интересам безопасности Российской Федерации", - сказала Жданова, отвечая на вопрос ТАСС об отношении стран Североатлантического альянса и ЕС к принципу неделимости безопасности. По ее словам, этот принцип был принесен НАТО "в жертву интересам противодействия мифическим геополитическим противникам".

"За последние годы численность развернутых у наших границ коалиционных войск увеличилась с 13,5 тыс. до 33 тыс. человек. Командование Объединенных вооруженных сил НАТО перебрасывает в регион дополнительные средства ПВО и ПРО и ударные системы, активно развивает военную инфраструктуру, осуществляет заблаговременное складирование в регионе вооружений и военной техники. Польша выступает за размещение на своей территории американского тактического ядерного оружия. После вступления Швеции в альянс военные специалисты блока заявляют, что Балтийское море перешло для НАТО в категорию внутреннего. И это лишь некоторые эпизоды интегрального курса Запада на конфронтацию", - продолжила дипломат. "Имеет ли все это что-то общее с отказом альянса обеспечивать собственную безопасность в ущерб другим? Разумеется, нет", - заключила она.