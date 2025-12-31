Полянский назвал Гросси сильным кандидатом на пост генсека ООН

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси © AP Photo/ Rafiq Maqbool

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси является сильным кандидатом на пост генерального секретаря ООН. Об этом заявил в интервью ТАСС новый постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший должность первого заместителя постпреда РФ при ООН.

"Рафаэль Гросси - сильный кандидат, подача заявки которым, без сомнений, обогатит процесс отбора генсекретаря", - сказал он, отметив, что "пока процесс выдвижения кандидатов находится в самом начале и рано делать какие-либо прогнозы".

"Наша общая задача - отобрать наиболее достойного кандидата, ООН в этом сейчас очень нуждается", - заключил дипломат.

Указом президента РФ от 29 декабря 2025 года Полянский был назначен постоянным представителем при ОБСЕ в Вене. С 2018 года он являлся первым заместителем постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.

Выборы генсека ООН

В конце ноября Аргентина официально выдвинула Гросси кандидатом на пост генсека ООН. По мнению властей южноамериканской республики, он продемонстрировал "умение продвигать дипломатический диалог в условиях конфликтов и серьезных международных кризисов", что делает его подходящим кандидатом на эту должность.

Полномочия действующего генсека ООН Антониу Гутерриша истекают 31 декабря 2026 года. Процесс непосредственных выборов намечен на конец июля следующего года.

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий составляет пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой руководителя ООН не выбирают из числа представителей постоянных членов Совбеза - России, Великобритании, Китая, США и Франции.