Полянский: использование доходов от активов РФ станет воровством

Редакция сайта ТАСС

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Европейский союз неминуемо столкнется с ответными шагами со стороны Москвы и глобальной потерей доверия к своей финансовой системе, если решится на использование доходов от замороженных российских активов. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда РФ при ООН.

"Если ЕС в итоге пойдет на подобное воровство, а пока здравые голоса внутри блока удерживают его от этого, то неминуемо не только столкнется с болезненными ответными шагами с нашей стороны, но и подорвет доверие к европейской финансовой системе", - подчеркнул дипломат.

По его словам, потенциальные инвесторы откажутся вкладывать средства в европейские обязательства, опасаясь их конфискации по политическим причинам. Полянский отметил, что осознание этих последствий сдерживает вменяемую часть западных стран от радикальных действий, в то время как неизбираемое руководство Евросоюза к такому шагу "уже давно готово".

Евросоюз и страны Группы семи заморозили около 300 млрд евро активов РФ. Из них около 180 млрд евро хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Участники саммита ЕС ранее не смогли согласовать экспроприацию замороженных активов РФ под видом "репарационного кредита" Украине. Вместо этого было принято решение выделить Киеву 90 млрд евро на 2026-2027 годы за счет займа.

Указом президента РФ Владимира Путина от 29 декабря 2025 года Полянский был назначен постоянным представителем России при ОБСЕ в Вене. С 2018 года дипломат являлся первым зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.