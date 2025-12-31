Полянский: глобальный Юг оптимистично смотрит на усилия США по урегулированию на Украине

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Страны глобального Юга заинтересованы в мирном урегулировании украинского конфликта и оптимистично воспринимают отход США от антироссийской линии в данном контексте. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

"Страны глобального Юга неизменно выказывают заинтересованность в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины. Поэтому соответствующие усилия США и их отход от антироссийской линии в этом контексте воспринимается коллегами из развивающихся государств с оптимизмом", - сказал он.

Указом президента РФ от 29 декабря 2025 года Дмитрий Полянский был назначен постоянным представителем России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. С 2018 года он являлся первым заместителем постоянного представителя РФ при ООН в Нью-Йорке.