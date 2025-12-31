Полянский: в ООН ощущается импульс от новых подходов Трампа к Украине

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. США стали проявлять более сдержанный подход в ООН к украинской тематике, избегая антироссийских выпадов и призывая стороны к мирному соглашению. Об этом заявил в интервью ТАСС новый постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

"На площадке ООН импульс от новых подходов [президента США] Дональда Трампа действительно ощущается, причем не только по украинскому досье. В частности, наши американские коллеги теперь ставят на голосование и голосуют против многих резолюций ГА ООН, содержащих упоминания гендерных, климатических и развитийных установок, которые раньше США вместе с европейцами рьяно продвигали", - подчеркнул дипломат.

"С этого момента американцы гораздо сдержаннее выступают по Украине, избегая антироссийских инвективов и призывая Россию и Украину к заключению мирной договоренности", - сказал Полянский. При этом он добавил, что США пока не предпринимают шагов по исправлению первопричин кризиса, но изменения могут произойти по мере развития двустороннего диалога.

Заметным изменением линии Вашингтона дипломат назвал выдвижение принципиально новых резолюций в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН 24 февраля 2025 года. Тогда США предложили документы, которые призывают к быстрому прекращению конфликта на Украине без осуждения РФ в отличие от предыдущих антироссийских резолюций.

Указом президента России от 29 декабря 2025 года Полянский был назначен постоянным представителем при ОБСЕ в Вене. С 2018 года он являлся первым заместителем постпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.