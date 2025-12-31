Полянский: США пока не спешат разбирать "завалы" в отношениях с Россией

Новый постпред РФ при ОБСЕ выделил вопросы функционирования загранучреждений обеих стран, "где много нужно сделать для того, чтобы вернуть ситуацию к хотя бы относительной нормальности"

Редакция сайта ТАСС

ООН, 31 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты пока не спешат разбирать накопившиеся "завалы" в отношениях с Россией, несмотря на выраженное желание лидеров двух стран. Об этом в интервью ТАСС заявил новый постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский, ранее занимавший пост первого заместителя постпреда России при ООН.

"Несмотря на четко выраженное желание наших лидеров добиваться улучшения наших отношений, "завалов" еще очень много и разбирать их американцы не спешат. Я имею в виду, в частности, вопросы функционирования наших загранучреждений, где много нужно сделать для того, чтобы вернуть ситуацию к хотя бы относительной нормальности", - сказал он.

На прошлой неделе замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил ТАСС, что Москва и Вашингтон провели очередной раунд консультаций по взаимным раздражителям в отношениях. Он также указал, что продвижение в данном вопросе минимальное, однако усилия по снятию основных раздражителей будут продолжены.

Первый и второй раунды консультаций, посвященных нормализации условий работы посольств России и США и обсуждению путей преодоления раздражителей в отношениях, прошли 27 февраля и 10 апреля в Стамбуле. Делегацию РФ на них возглавлял нынешний посол в Вашингтоне Александр Дарчиев, американскую - заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Первая встреча за закрытыми для прессы дверями продлилась более шести часов, продолжительность переговоров во время второго раунда составила пять с половиной часов.