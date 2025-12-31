Пушков назвал Евросоюз "квазиимперией с центром в Брюсселе"

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике отметил, что империализм всегда был сущностью политики Европы

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Империализм всегда был и остается неотъемлемой чертой европейской политики, просто он принял другие формы. Об этом в интервью ТАСС заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Это (Европа - прим. ТАСС) и есть квазиимперия с центром в Брюсселе. Европа пошла по пути экспансии, потому что это давало новый смысл существованию всего проекта "Евросоюз", - сказал он.

По словам сенатора, такое стремление ЕС уходит корнями в историю. "Сколько раз Европа не только пыталась, но и объединялась в империи - начиная с империи Карла Великого в IX веке нашей эры. Позже сформировались Французская империя, Британская империя, Испанская империя. Таким образом, империализм всегда был неотъемлемой чертой европейской политики, ее сущностью. И он никуда не исчез, просто принял другие формы", - сказал Пушков.

Он отметил, что "к этому следует добавить еще и локальные, "малые империализмы" - итальянский, румынский, польский и другие".

Отвечая на вопрос о причинах экспансии Евросоюза в сторону малых государств, таких как Молдавия, Пушков напомнил, что и Советский Союз в свое время пытался распространить свою систему на Афганистан или страны Африки, хотя "экономически это тоже ничего не обещало". "Это происходит по той причине, что, если идеологическая система не расширяется, она гибнет", - добавил парламентарий.