Захарова назвала юбилей Победы глобальным событием года

Официальный представитель МИД России заявила, что РФ удалось сохранить память о Великой Отечественной войне в ее истинном виде

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова © ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Юбилей Победы в Великой Отечественной войне стал глобальным событием уходящего 2025 года. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

"Я считаю, что уходящий год, если говорить о глобальном, это год, который прошел под сиянием юбилея Победы во Второй мировой войне, окончания Второй мировой войны, победоносного окончания, победы сил добра, справедливости, противостоящих абсолютному злу. Это год юбилея нашей победы в Великой Отечественной войне", - сказала Захарова.

По ее словам, Россия совместно со странами мирового большинства вернула миру знания о Второй мировой войне. "Но мы, безусловно, сыграли здесь лидирующую роль, - подчеркнула она. - Мы не растворили это в каких-то странных, гибридных мероприятиях, как это произошло в Европе, к сожалению. Мы не кощунствовали так, как это делали в Северной Америке, в Канаде, когда вместо того, чтобы чествовать ветеранов, сражавшихся с нацизмом, в эти лучи славы у них попадали коллаборационисты типа [Ярослава] Гунько", - подчеркнула официальный представитель МИД.

Она отметила, что Россия не делила Победу на "свою и чужую", а вспоминала всех, кто входил в антигитлеровскую коалицию. Дипломат также констатировала, что России удалось вернуть и сохранить память о войне в ее истинном виде. "Понимаете, мы вернули эту память, мы вернули ее в том виде, в котором она действительно должна быть и должна воссиять. И я считаю, что она воссияла", - заключила Захарова.