РФ готовится к активному участию в саммите G20 в Майами 14-15 декабря 2026 года

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Россия готовится принять активное участие в саммите G20 в Майами 14-15 декабря 2026 года. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев.

"Россия назначила своих представителей по всем указанным направлениям и готовится к активному участию в мероприятиях и саммите лидеров в Майами 14-15 декабря на соответствующем уровне", - написал он в своем Telegram-канале.

Координация комплексных российских усилий, по его словам, "будет осуществляться специальной межведомственная комиссией по проблематике G20 под руководством шерпы Светланы Лукаш". "Наиболее плотно в дискуссионный процесс и формирование итоговых документов будут вовлечены администрация президента, МИД, Минфин, Минэкономразвития, Минцифры и Центробанк наряду с РСПП по линии "деловой двадцатки", - продолжил он. - Настроены на тесное, продуктивное и равноправное взаимодействие с партнерами по для выхода на весомые практические результаты".

Особое внимание, по словам Бердыева, будет уделено "укреплению мирохозяйственной системы, торговых и финансовых механизмов с учетом интересов стран глобального Юга/Востока на деполитизированной основе".