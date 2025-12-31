Сенатор Никонорова: Киев компенсирует неудачи на фронте постановками в СМИ

Это лишь подчеркивает дефицит реальных успехов киевского режима на поле боя, заявила замглавы комитета СФ по международным делам

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Киевский режим старается чаще компенсировать поражения на фронте постановочными сюжетами, что подчеркивает дефицит реальных успехов на поле боя. Особенно хорошо это видно в Донецкой Народной Республике, где за минувший год ВС РФ удерживали стратегическую инициативу, такое мнение ТАСС высказала замглавы комитета СФ по международным делам, экс-глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

"За минувший год в Донецкой Народной Республике российская армия не просто продвигалась вперед, а последовательно удерживала стратегическую инициативу. <…> На этом фоне Киев все чаще компенсирует военные неудачи информационными жестами и постановочными сюжетами, что лишь подчеркивает сильный дефицит реальных успехов на более боя", - сказала Никонорова.

Она уточнила, что, по последним данным Минобороны РФ, в Донбассе и Новороссии было освобождено более 300 населенных пунктов, в том числе города, где возводились серьезные укрепления. Для республики принципиальное значение имело освобождение Часова Яра летом, а также Красноармейска, Северска и Димитрова в конце года.

"Западные СМИ, ранее писавшие о "переломе", теперь все осторожнее подбирают формулировки, обсуждая не победу, а затяжной конфликт и пределы возможностей Украины. Это косвенное, но очевидное признание того, что продвижение российских войск в ДНР и на смежных направлениях меняет не только карту боевых действий, но и весь политико-информационный фон вокруг конфликта", - добавила собеседница агентства.