Захарова пожелала россиянам войти в новый год "на красном коне" Петрова-Водкина

Официальный представитель МИД России назвала картину "Купание красного коня" ярчайшим, символическим произведением

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала соотечественникам вступить в наступающий год "на красном коне", как на знаменитой картине Кузьмы Петрова-Водкина, и наполнить жизнь любовью, которая придает смысл всему.

"Встретить Новый год на красном коне. Вот не огненная лошадь, а красный конь. Вот знаете, такой, как у Петрова-Водкина. Помните "Купание красного коня"? Вот такой отрок, который сидит на красном коне. Сочная картина, ярчайшее произведение, символическое", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

"Также традиционно - здоровья, конечно, сил, терпения, веры, надежды, безусловно, любви, - продолжила дипломат. - Потому что без любви любое терпение, сострадание и сопереживание превращаются в какое-то, знаете, такое рабское состояние".

По ее словам, все должно совершаться с пониманием, что ты это делаешь не поневоле, "а от действительно настоящей всепоглощающей любви к ближнему, к человечеству". "Вот тогда все приобретает смысл. Тогда терпение становится терпением благородным. <...> Нужно заполнять все любовью", - добавила представитель МИД.

В завершение она процитировала Осипа Мандельштама, назвав его строки "моментальным попаданием": "И море, и Гомер - все движется любовью. Понимаете, все должно приходить в движение именно от любви, благодаря любви".